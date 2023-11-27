В Джалал-Абаде ученица выбросилась из окна. Учительница рассказала свою версию

35-летняя Элиза Саттарова, учительница кыргызского языка, на уроке которой выбросилась из окна шестиклассница, рассказала свою версию произошедшего.

Об этом сообщили в правозащитной организации «Справедливость».

Педагог утверждает, что никогда не оказывала психологического давления на девочку. По ее словам, это могут подтвердить другие ученики класса.

Элиза Саттарова отметила, что действительно забрала телефон у этой девочки и еще одной опоздавшей на урок, но обе отнеслись к этому с пониманием. «Телефон был упомянут в заявлении матери, которое она написала в милицию. Поэтому некоторые СМИ подхватили этот момент, но его отъем не имел решающего значения в этой истории», — сказала она.

По словам учительницы, это был всего лишь четвертый урок, который она проводила в этом классе, и она физически не успела бы навредить отношениям с кем-либо персонально, учитывая, что в классе 42 ученика.

«В момент, когда девочка выбросилась из окна, я стояла лицом к доске», — утверждает она.

При этом Элиза Саттарова охарактеризовала девочку как чрезвычайно спокойную, необщительную, у которой не бывает конфликтов с учителями. Однако педагог не смогла ответить на вопрос, почему девочка выбросилась из окна. Она предполагает, что все шло по нарастающей и ее урок (урок кыргызского языка, который девочка не любила) стал последней каплей.

Элиза Саттарова утверждает, что она посетила больницу в день происшествия, а также во второй день после этого.

«Я увиделась с мамой, девочкой. Я хотела подождать, чтобы поговорить, но бабушка сказала, что лучше не беспокоить мать девочки, она может навредить мне. На четвертый день, когда мы встретились, мать твердо сказала, что я должна поставить ребенка на ноги. Я сказала, что прошу ее рассматривать меня не как учителя, не как виновного, а как мать, которая понимает ее состояние. Она сильно плакала, и я дала ей выплакаться в надежде, что ей станет легче», — рассказала она.

По словам учительницы, когда речь зашла о деньгах, их неправильно поняли.

«Они подумали, что с помощью денег мы хотим все развести. Я из простой семьи, у меня даже нет собственного дома, я живу в доме родителей мужа. У меня нет лишних денег. Речь шла всего лишь о помощи, потому что девочка нуждается в лечении», — рассказала она.

Муж Элизы Саттаровой Курстанбек Токтомамат уулу считает, что их человечность и проявленную заботу мать и бабушка девочки приняли как признание слабости и вины. «Я дал 20 тысяч сомов. Кроме этого, мы устроили обряд — зарезали барана в доме девочки, позвали соседей. Еще одного барана зарезали в школе, чтобы подобное больше не повторялось. Возможно, этого не стоило делать. Я сделал это при желании проявить человечность и сострадание, но они восприняли это как признание своей вины», — сказал он.

По словам супруга педагога, мать и бабушка хотели нотариально оформить обязательство по восстановлению здоровья девочки на имя Элизы Саттаровой. Однако он попросил оформить все обязательства на него. Мать и бабушка девочки восприняли это как попытку уйти от ответственности.

При этом Курстанбек Токтомамат уулу категорически отрицает, что говорил о связях с президентом Садыром Жапаровым и главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

У самой Элизы Саттаровой пятеро детей. Кроме того, она находится на седьмом месяце беременности. Семейная пара утверждает, что они сейчас молятся только за одно, чтобы девочка полностью восстановилась и у нее в будущем все было хорошо.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/280618/