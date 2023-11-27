Видео - По факту вымогательства при получении 200 тысяч долларов задержан советник ППП КР в Баткенской области

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия для установления обстоятельств дела и всех причастных лиц.

В рамках проводимой работы по противодействию коррупционных проявлений в государственных органах, 23 ноября 2023 года ГКНБ КР в рамках уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст.208 «Вымогательство» УК КР после получения 200 тысяч долларов США от генерального директора угледобывающей компании «А.Б.А.» с поличным задержан советник ППП КР в Баткенской области «М.Т.А.».

В рамках следствия установлено, что «М.Т.А.» вступив в преступный сговор с гражданами КР «А.П.Н.» и «А.А.Н.» в целях извлечения материальной выгоды инициировали заявление на имя Председателя ГКНБ КР генерал-лейтенанта Ташиева К.К. о принятии мер в отношении генерального директора угледобывающей компании «А.Б.А.» о якобы рейдерского захвата и подделки документов для получения лицензии на добычу угля. Как стало известно, «М.Т.А.» в сговоре с «А.П.Н.» и «А.А.Н.», пользуясь своим положением, под угрозой всяческого препятствования деятельности субъекта предпринимательства вымогал указанную сумму денежных средств у директора угледобывающей компании А.Б.А.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия для установления обстоятельств дела и всех причастных лиц.

ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершении преступления и необоснованное вмешательство в деятельность субъектов предпринимательства.