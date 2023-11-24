ГКНБ: Задержан руководитель управляющей компании ТРЦ «ЦУМ»

Бишкек, "Саясат.kg". При этом ОсОО «Сити Центр» является основной управляющей компанией ТРЦ «ЦУМ», которая занимается сдачей в аренду торговых и офисных площадей торгового центра.

ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем со стороны К.Асанбека, 22 ноября 2023 года задержан генеральный директор ОсОО «Сити Центр» гражданка КР «Ж.З.О», которой предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 222 УК КР (Легализации (отмывание) преступных доходов) и в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

При этом ОсОО «Сити Центр» является основной управляющей компанией ТРЦ «ЦУМ», которая занимается сдачей в аренду торговых и офисных площадей торгового центра.

В настоящее время, проводятся дополнительные мероприятия в целях выявления искажения отчетных данных предоставляемых в государственные органы и установления суммы ущербы нанесенного республиканскому бюджету.

Необходимо отметить, что ранее 11 ноября 2023 года владелец ТРЦ «ЦУМ» А.Маметов (Габбазов) следственными органами был объявлен в розыск.

Кроме того, ГКНБ КР продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению и возврату в доход государства имущества, принадлежащего К.Асанбеку.