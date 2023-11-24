Кому принадлежат кофейни и рестораны в Бишкеке (список владельцев и учредителей)

С каждым годом в Бишкеке увеличивается число новых кофеен и ресторанов, что указывает на спрос на услуги заведений общепита.

Деловое издание Tazabek подготовило обзор, в котором представлена информация о руководителях и учредителях 30 ресторанов и 30 кофеен Бишкека.

Среди владельцев заведений числятся дочь Камчы Кольбаева, дочь депутата ЖК Эльмурзы Сатыбалдиева, бывшая жена почетного генерального консула Венгрии Генриха Баляна, владелец сети заведений Navat, Capito, Skyberry, сын экс-президента КР Розы Отунбаевой и другие.

Выборка из кофеен и ресторанов была определена исходя из их популярности и того, что они открылись недавно.

Многие из этих заведений зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и не являются обществами с ограниченной ответственностью (ОсОО), поэтому найти учредителей не представляется возможным.

Динамичный рост количества заведений общепита подтверждают данные Национального статистического комитета КР.

Как следует из последних данных обзора Нацстаткома, объем услуг, предоставленных ресторанами, мобильными точками и барами в Кыргызстане в 2023 году с января по сентябрь составил почти 20 млрд сомов, увеличившись почти на 21,1% по сравнению с прошлым годом.

Объемы услуг предприятий питания заметно увеличились после пандемийного кризиса в 2020 году. По последним данным Нацстаткома, в 2022 году объем услуг предприятий питания составил почти 26 млрд сомов, увеличившись на 14,6% по сравнению с 2021 годом.

Директор Ассоциации ведущих рестораторов и отельеров в Кыргызстане Евгений Тян рассказал Tazabek об основных тенденциях на рынке ресторанного и кофейного бизнеса в Бишкеке.

Тенденции на рынке

По словам Евгения Тяна, за последние 2 года тенденции на рынке ресторанного бизнеса изменились несильно. Однако, две основные для Кыргызстана он выделил — бистро (кафе быстрого и недорогого питания) и тойкана (банкетные залы).

«Две эти тенденции были всегда, так как заведения такого типа чаще всего открываются без последующего закрытия. В то же время рестораны и кафе находятся в более рискованном положении: стоит вопрос о том, выживут или нет», - сказал Евгений.

Какие заведения привлекают к себе больше посетителей?

Как объяснил Евгений Тян, наибольший успех имеют те заведения, которые придерживаются всем стандартам ресторанного дела (обслуживание, качество еды и клиентоориентированность).

Проблемы заведений

Евгений Тян уверенно утверждает, что основной актуальной проблемой в заведениях является качество работы персонала.

«Персонал — проблема номер один. Как мы можем заметить, основными работниками в заведениях являются молодые студенты и ребята, которые приходят после занятий в школе. Они не справляются с работой. К примеру, берут официанта, и порой просто плакать хочется от качества их обслуживания. Это очень жестко сказывается на репутации того или иного заведения», - рассказал Евгений.

Он также подчеркнул, что за последние 5-8 лет качество работы персонала в кафе и ресторанах становится все хуже.

Как дорогие рестораны держатся на плаву

Как объяснил Евгений Тян, все зависит от желания самого владельца «дорогого» ресторана. Если ресторан соответствует своей ценовой политике, путем повышения сервиса, качественной продукции и так далее.

«Однако по опыту знаю, что, если цены в заведении слишком высокие, то оно недолго просуществует. Так как платежеспособных посетителей не так много, и они не так часто ходят в одно и то же заведение. Поэтому у дорогого ресторана шансов может быть меньше, даже чем у столовой» , - поделился Евгений.

Много ли открывается кофеен в городе?

Тян рассказал, что за последние 2-3 года количество кофеен по городу выросло примерно на 10%. Основная часть из них - это «кофейные комки», а не полноценные кофейни.

Согласно данным «2ГИС», количество кофеен по Бишкеку составляет 212 единиц. Ресторанов — 163 единиц.

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