Что такое пневмония и как её избежать?

Пневмония — воспаление легких, вызванное бактериями, вирусами или грибами.

12 ноября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. В 2009 году ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения при ООН) и ЮНИСЕФ инициировали этот день, чтобы повысить информированность людей об опасности этого заболевания.

Пневмония — воспаление легких, вызванное бактериями, вирусами или грибами. Может появиться как самостоятельное заболевание, но часто становится осложнением других болезней (грипп, коронавирус, СПИД и другие иммунодефициты, опухоли легких, бронхоэктазы и т.д. ).

Основные симптомы пневмонии – лихорадка с подъемом температуры, кашель, одышка. Иногда больные могут ощущать дискомфорт или боль в груди. Все больные пневмонией отмечают общую слабость, снижение работоспособности, быструю утомляемость, потливость, нарушение сна, снижение аппетита.

В период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется использовать меры неспецифической профилактики. Таким образом, чтобы обезопасить себя от гриппа и его осложнений ( пневмонии), необходимо:

- Сократить время пребывания в местах массового скопления людей и общественном транспорте;

- Пользоваться маской и перчатками в местах массового скопления людей;

- Избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки респираторного заболевания;

- Регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;

- Регулярно проветривать помещение, в котором находитесь и делать в нем влажную уборку;

- Есть как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон, шиповник, и др. );

- По рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет.

Самый большой показатель заболевших пневмонией в Кыргызстане был в период коронавируса. В 2020 году число заболевших пневмонией достигло 29 тыс. человек, число умерших — 1407 человек, что составило в общем числе случаев смерти от болезней органов дыхания 54%.

«Здоровье» (АКИpress)