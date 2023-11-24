В Генпрокуратуре КР дали пояснения о приговоре в отношении экс-чиновника Тенгиза Болтурука

В сентябре 2022 года Генпрокуратура возбудила три уголовных дела по итогам проверки деятельности этого предприятия.

Заместитель генерального прокурора КР Умуткан Конкубаева дала пояснения по поводу приговора, вынесенного в отношении бывшего внешнего управляющего компании ЗАО «Кумтор Голд Компани» Тенгиза Болтурука.

На заседании Жогорку Кенеша 23 ноября, отвечая на вопрос депутата Улугбека Ормонова, она отметила, что назначенный ему штраф в 800 тысяч сомов является наивысшей мерой наказания по той статье, которая была ему предъявлена. «В ходе предварительного следствия был выявлен ущерб в 880 млн сомов, из которых было возмещено 862 млн сомов. Это (назначенный штраф – прим. ред.) считается его наказанием за совершенное преступление. В СМИ прошла немного неверная информация», – пояснила Умуткан Конкубаева.

Напомним, 21 ноября Первомайский районный суд города Бишкека признал Тенгиза Болтурука виновным по 17 эпизодам преступлений и все они были предъявлены по статье 247 «Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или государственных закупок (закупок)» Уголовного кодекса КР. Тогда же в пресс-службе суда отметили, что «путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определено наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч сомов (около 9000 долларов - Прим.ред) в доход государства».

Известно, что после вступления в силу приговора наложенный на банковский счет Тенгиза Болтурука арест будет отменен, как и избранная в его отношении мера пресечения в виде подписки о невыезде. В суде уточнили, что обвиняемый ранее заключил с прокурором «процессуальное соглашение о признании вины» и возместил нанесенный ущерб, а в таких случаях назначается наказание, не связанное с лишением свободы и пробационным надзором. Как отмечается, 10 млн сомов, которые он перечислил Генпрокуратуре в качестве возмещения ущерба, будут переданы в пользу потерпевшего – ЗАО «Кумтор Голд Компани».

В сентябре 2022 года Генпрокуратура возбудила три уголовных дела по итогам проверки деятельности этого предприятия. Тогда помимо Тенгиза Болтурука были задержаны и другие должностные лица компании. А в феврале Счетная палата КР опубликовала отчет по итогам аудита деятельности «Кумтор Голд Компани» за период с мая 2021-го по июнь 2022 года, то есть когда руководителем был Тенгиз Болтурук, и в документе было заявлено о нецелевом использовании огромных средств.

Сам Тенгиз Болтурук с момента своего задержания отвергал предъявленные ему обвинения. Он также выступал с открытым обращением к президенту КР Садыру Жапарову, где попросил «прощения и помилования», заверив, что готов «спокойно уехать в Канаду», если «мешает» кому-то в кабинете министров КР (помимо гражданства КР Тенгиз Болтурук имеет и канадский паспорт – прим. ред.).