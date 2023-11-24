Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан ожидается в следующем году

Отвечая на вопросы депутатов, глава кабмина сообщил, что «почти завершена актуализация ТЭО».

Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан может начаться в следующем году. Об этом 23 ноября на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Отвечая на вопросы депутатов, глава кабмина сообщил, что «почти завершена актуализация ТЭО».

«Изменилась геополитика, альянсы стали другими и возникли препятствия. Мы ищем деньги, до Казармана Китай уже начал строительство со своей стороны, от Казармана до Джалал-Абада вместе с Узбекистаном источники финансирования почти определили, зимой и весной если завершим это, то приступим к строительству в следующем году», - сказал Жапаров.

14 сентября 2022 года в рамках прошедшего в Самарканде саммита ШОС было подписано соглашение о сотрудничестве по строительству железной дороги «Узбекистан-Кыргызстан-Китай».

В данном документе было определено завершить все работы по разработке технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги на территории КР в первом полугодии 2023 года.