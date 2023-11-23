Он скромный, сам не попросит. Депутат об охране Камчыбека Ташиева

Депутат Акбокон Таштанбеков обеспокоен безопасностью главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По словам парламентария, судя по отчету кабмина, председатель Госкомитета нацбезопасности один пополнил бюджет целой страны.

«Он борется с криминалом, а государство принимает ли меры по охране семьи Камчыбека Ташиева?» — задался он вопросом.

Глава кабмина Акылбек Жапаров ответил, что по поручению президента усилены меры по охране председателя ГКНБ и его семьи.

«Мы должны его охранять. Сам-то он скромный, не попросит, не думает о себе», — подытожил Акбокон Таштанбеков.

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