К 2026 году в Кыргызстане криминала не будет — Камчыбек Ташиев

По его словам, в борьбе с ОПГ сотрудники Госкомитета нацбезопасности четко выполняют поставленные задачи.

«К 2026 году все будет спокойно, криминала не будет. Страной не будут управлять ни Райымбек Матраимов, ни Дженго», — заявил на заседании Жогорку Кенеша глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, в борьбе с ОПГ сотрудники Госкомитета нацбезопасности четко выполняют поставленные задачи.

«Если раньше Кыргызстан называли островком демократии, то теперь, ведя борьбу с преступностью, мы превратим республику в островок законности. На сегодня мы передали государству более $200 миллионов в виде имущества и денег от борьбы с криминалом. Передали государству салон «Айпери», который кримавторитеты превратили в свое убежище. Здание оценили в $20-25 миллионов. Завод «Кристалл» в Таш-Кумыре тоже завладели ОПГ. Во всех прибыльных предприятиях есть доля криминала. Вчера нашли предприятие, куда Камчи Кольбаев вложил $10 миллионов финансирования. Его пособники вернули эти средства наличными. Кто-то сдал $12 миллионов, еще один собирается вернуть $30 миллионов. Все эти деньги до копейки переведем на спецсчет ГКНБ. Мои сотрудники четко выполняют поручение — не брать ни тыйына из этих средств. Если кто-то нарушит приказ, увольняю. Вчера освободил от должности троих таких работников. Один из них получил взятку в $28 тысяч, другой был посредником в передаче $82 тысяч от инвесторов», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он попросил кабмин денег на увеличение зарплаты своим сотрудникам.

«Попросим около 400 миллионов сомов. При этом государству возвращаем миллиардами. Мне не нужны богатство, кресло. Мне нужна законность. Я сделаю так, чтобы кримавторитет Дженго не продолжал свою преступную деятельность. Напомню, он на камеру отказался от ОПГ, но продолжает свое черное дело. К борьбе с криминалом я готовился два года. К 2026-му все будет спокойно, криминала не будет. Страной не будут управлять ни Райымбек Матраимов, ни Дженго», — подытожил глава ГКНБ.

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