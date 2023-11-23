"Как кырк чоро". Глава кабмина назвал главное достижение Садыра Жапарова и его команды

В настоящее время никаких разногласий внутри кабинета министров нет.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, выступая на заседании Жогорку Кенеша, назвал главным достижением команды президента Садыра Жапарова "демонтаж системы политической коррупции". Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

"Одним из ярких примеров этого служит возвращение народу Кыргызстана месторождения Кумтор, а также таких жемчужин национального достояния, как "Мегаком" в $300 млн, "Бител" в $75 млн, "Манас Банк" в $18 млн, "Таш-Комур" в $60 млн. Была одержана победа в 11 международных арбитражных процессах. Последним эпизодом борьбы с политической коррупцией стала борьба с ОПГ, потому что это также было элементом политической коррупции и условием ее процветания в нашей стране за последние 30 лет", - сказал Жапаров.

По его словам, президент страны "с целью наведения порядка в республике" распределил обязанности между председателем кабмина и его заместителями: за экономический блок страны несет ответственность глава кабмина, за силовой блок его заместитель - Камчыбек Ташиев.

"В настоящее время никаких разногласий внутри кабинета министров нет. Члены кабмина, не выдерживающие заданный руководством темп, и те, кто считает, что можно работать "по-прежнему", сами остаются на "обочине". Также нет никаких вопросов между исполнительной властью и Жогорку Кенешем", - сказал глава кабмина.

Кроме этого, он поблагодарил депутатский корпус за поддержку законодательной повестки дня и сравнил команду президента с сорока витязями (кырк чоро) Манаса, сказано в сообщении.



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