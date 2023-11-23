Начальник ПОМ попался на укрывательстве изнасилования ребенка. Суд вынес приговор

Начальника ПОМ в Таласском районе, который скрывал изнасилование ребенка, признали невиновным по одной из двух статей обвинения.

Информацию об этом редакции Kaktus.media подтвердили в Верховном суде.

По версии следствия Таласской областной прокуратуры, начальника поселкового отделения милиции ОВД Таласского района подозревали в укрывательстве изнасилования несовершеннолетней девочки и получении за это взятки в 70 тыс. сомов.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки" и "Укрывательство преступления".

Таласский райсуд вынес решение 20 ноября. По статье "Получение взятки" милицейский начальник был оправдан, а по статье "Укрывательство преступления" признан виновным и оштрафован на 600 расчетных показателей, то есть на 60 тыс. сомов.



URL: https://kaktus.media/491114