"Мы должны сами охранять его". Депутат озаботился безопасностью Камчыбека Ташиева

Депутат Жогорку Кенеша Акбокон Таштанбеков озаботился безопасностью главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.
Об этом он заявил на заседании парламента.
По словам депутата, Ташиев - "тот человек, который смог сам один заполнить бюджет страны".
"Этот человек борется с криминалом в стране. В связи с этим у меня есть вопрос: он сам и его семья находятся под охраной? Он не думает о себе", - сказал Таштанбеков.
Глава кабинета министров Акылбек Жапаров ответил, что президент Садыр Жапаров уделяет особое внимание безопасности Ташиева. "Ни один волос с его головы и с головы членов его семьи не упадет. Для этого мы делаем все возможное", - заявил он.
Таштанбеков сказал, что Ташиев "скромный и сам не попросит себе охрану". "Такой уж он человек, что сам никогда не попросит. Мы сами должны охранять его и его семью", - заявил депутат.
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