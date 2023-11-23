Акылбек Жапаров назвал сроки решения проблемы смога в Бишкеке

Сейчас ведутся работы по газификации, будут построены ветряные и солнечные электростанции.

"Экологические проблемы Бишкека, проблема смога будут решены в ближайшие годы", - сказал Акылбек Жапаров сегодня, 23 ноября, на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, сейчас ведутся работы по газификации, будут построены ветряные и солнечные электростанции.

Продолжая тему энергетики, глава кабмина сообщил, что на эту сферу в 2024 году выделено 74,9 млрд сомов.

"В ближайшие годы будут реализованы крупные проекты мощностью 7 тыс. МВт: увеличится производство электроэнергии на Токтогульской ГЭС, Камбар-Атинской ГЭС-2, Уч-Коргонской ГЭС. Будут построены каскады Казарман, Чаткал, Суусамыр-Кокомерен, Сары-Жаз. Будет запущена Куланакская ГЭС и более 30 малых гидроэлектростанций. Мы подписали соглашение со Всемирным банком по актуализации технико-экономического обоснования Камбар-Атинской ГЭС-1", - рассказал Жапаров депутатам.



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