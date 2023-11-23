В Ошской области за ночь украли 12 голов КРС. Подозреваемые задержаны

В Ошской области за ночь украли 12 голов крупного рогатого скота, подозреваемые задержаны.

Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, в ночь на 16 ноября 2023 года неизвестные украли 6 голов крупного рогатого скота, принадлежащего 59-летнему жителю села Жаны-Арык Жаны-Арыкского айылного аймака Кара-Суйского района.

ОВД Кара-Суйского района возбуждено уголовное дело по ст. 205 («Кража»), проводятся следственные действия.

В ту же ночь, как установила милиция, неизвестные украли 6 голов крупного рогатого скота у 65-летнего жителя села Жаны-Арык. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД Ошской области установили, что похищенные животные вывезены на грузовом автомобиле на территорию Баткенской области.

В результате оперативно-следственных мероприятий установлены лица, причастные к вышеуказанным фактам. Им оказались ранее неоднократно судимые жители Кара-Суйского района К.А., 1996 года рождения, Б.Н., 1992 года рождения, Ж.У., 1994 года рождения, и житель Кадамжайского района К.Т., 1985 года рождения. Следственной службой ОВД Кара-Суйского района подозреваемые водворены в ИВС.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности задержанных к аналогичным фактам.

«Сводка» (АКИpress)