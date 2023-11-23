В Тюпе мужчина убил сельчанина. Он признан невменяемым и отправлен на лечение

В Тюпском районе Иссык-Кульской области мужчина убил односельчанина.

Его признали невменяемым и освободили от наказания. Об этом говорится в решении суда.

Как отмечается, обвиняемому 36 лет, он женат, у него есть ребенок.

Убийство произошло в августе в селе Арал. Мужчина косил траву в поле, к нему подошел 63-летний односельчанин и сказал, что тот заарканил лошадь на его земле, где посеян клевер. Между ними произошел конфликт. Подсудимый ударил мужчину косой несколько раз, от полученных травм тот скончался на месте.

В суде гособвинитель отметил, что, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, подсудимый до и после совершения преступления был невменяемым и не в состоянии отвечать за свои поступки. В связи с этим попросил отправить его на принудительное лечение в республиканскую психиатрическую больницу в селе Кызыл-Жар Джалал-Абадской области.

Рассмотрев дело, судья прекратил уголовное дело и направил обвиняемого на принудительное лечение в психбольницу.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/280433/