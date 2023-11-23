Местные органы власти будут отвечать за тарифы на воду ниже себестоимости

Как отмечается в справке-обосновании, действующий закон о питьевой воде устарел.

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает предусмотреть ответственность местных органов власти за утверждение тарифов на питьевую воду и водоотведение ниже или на уровне себестоbмости. На общественное обсуждение вынесен законопроект «О питьевом водоснабжении и водоотведении».

Как отмечается в справке-обосновании, действующий закон о питьевой воде устарел.

В частности, утверждение тарифов передано в ведение местных кенешей, которые без каких-либо расчетов и обоснований вправе утвердить любой тариф, в том числе и ниже себестоимjсти, что ведет к банкротству поставщика.

При этом убытки поставщиков не компенсируются ни со стороны местной власти, ни со стороны республиканского бюджета. Это связано с отсутствием норм, обеспечивающих экономическую устойчивость поставщика.

В связи с чем предлагается предусмотреть ответственность местных органов власти за утверждение тарифов ниже или на уровне себестоимости затрат с учетом расходов на профессиональное техническое развитие кадрового потенциала (развитие человеческих ресурсов) сектора питьевого водоснабжения и водоотведения. В случае же утверждения тарифов ниже себестоимости местные органы власти обязаны субсидировать тариф за счет своего местного бюджета или других источников, не противоречащих законодательству КР.

Кроме того, в дейстdующем законе есть противоречия в части обязательств по обеспечению питьевой водой со стороны органов местного самоуправления и поставщиками питьевой воды. Орган местного самоуправления как орган власти не вправе производить и поставлять питьевую воду, он может только организовать на своей территории услугу по обеспечению питьевой водой, а обеспечением должен заниматься поставщик или оператор питьевого водоснабжения.

Также нормативный правовой акт обязывает обеспечивать бесперебойную поставку питьевой воды, хотя это не всегда возможно по гидрогеологическим и климатическим условиям в различных регионах. За нарушение данных требований предусматривается обязанность поставщика по возмещению материального ущерба потребителя.

В действующем законе не проработан механизм внедрения и эксплуатации приборов учета питьевой воды, из-за чего сдерживается процесс массового внедрения приборов учета воды.

«Существующее законодательство создает препятствия для притока частного капитала в сектор питьевого водоснабжения и развития механизма государственно-частного партнерства. Питьевое законодательство не имеет норм, гарантирующих возврат частных инвестиций и экономические механизмы возврата частного капитала», — отмечается в справке-обосновании.

Договорные отношения между субъектами питьевого водоснабжения тоже недостаточно хорошо регламентированы. Отсутствуют четкие границы ответственности субъектов сектора питьевого водоснабжения.

Недостаточно отражены и вопросы эксплуатации систем питьевого водоснабжения, вследствие чего повсеместно устарели и приходят в негодность производственные мощности, оборудование и инфраструктура отрасли.

В настоящее время у всех сельских операторов отсутствуют схемы водоснабжения, производственные программы и это тоже не регламентируется действующим законом.

«В антимонопольном законодательстве предусмотрены преференции за повышение показателей надежности качества и энергетической эффективности, однако таких показателей в настоящее время в законодательстве по питьевому водоснабжению не существует», — говорится в справке-обосновании.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/280437/