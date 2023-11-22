ГКНБ КР: По факту мошеннических действий с использованием служебного положения задержан бывший руководитель ГУ «Кадастр» «А.С.К.»

Бишкек, "Саясат.kg". Ведется следствие.

ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела, предусмотренного ст.209 ч.4 (Мошенничество) УК КР, за совершение мошеннических действий с использованием служебного положения задержан бывший руководитель ГУ «Кадастр» «А.С.К.».

Установлено, что «А.С.К.» в марте 2023 года в сговоре с должностными лицами государственной администрации Аламединского района в целях извлечения материальной выгоды предложил гражданину «Ж.О.С.» выкупить земельный участок мерою 3 гектара (участок в с.Орто-Сай по ул.Байтик-Батыра, находящийся на балансе государства) за 1 млн. 200 тыс. долларов США.

В целях фиксации и документирования фактов преступной деятельности 20 ноября 2023 года при возврате денежных средств в размере 10 тыс. долларов (из ранее переданных 150 тыс. долларов США) в одном из кафе г.Бишкек с поличным был задержан «А.С.К.».

По результатам проведенных соответствующих мероприятий последний водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.

