Видео - В Жалал-Абаде задержаны организаторы местных криминальных разборок

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время устанавливаются другие лица, имеющие причастность к данной преступной группе, которые также в последующем будут привлечены к отвественности.

В последнее время участились криминальные разборки между молодежными группами, делящихся на выходцев различных районов и пригородных сел Жалал-Абадской области. При этом, зачастую разборки происходили в общественных местах, с применением холодного и травматического огнестрельного оружия, с нанесением участникам тяжких телесных повреждений.

Основными зачинщиками являлись лица, позиционировавшие себя лидерами преступных группировок и провозглашавшие отдельных лиц т.н. «смотрящими» за микрорайонами г.Жалал-Абад, при этом их деятельность имела признаки организованной преступной группы с определенной иерархией и структурой, в ряды которых привлекались спортивная молодежь.

В целях предупреждения и пресечения их противоправной деятельности, 20 октября 2023 года ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по ст. 261 УК КР «Создание организованной преступной группы или участия в ней» .

В рамках расследования указанного уголовного дела, 17 ноября 2023 года задержаны лидеры - «З.у.Т.» и «А.у.Н.», ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности за различные виды преступлений.

В ходе проведения обыска в автомашинах и по месту их жительства обнаружены и изъяты холодные и огнестрельные оружия с измененной конструкцией для скрытого ношения, боеприпасы к нему, маски, а также граната РПГ -5, по которым назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время устанавливаются другие лица, имеющие причастность к данной преступной группе, которые также в последующем будут привлечены к отвественности.

При этом, Главное управление ГКНБ по Жалал-Абадской области призывает жителей сообщать обо всех возможных фактах нарушения Законов со стороны преступных элементов по тел: 03722 5-46-61.