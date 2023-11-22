Серьезные нарушения выявили в Базар-Коргонском реабилитационном центре

По ее данным, в ходе проверки сотрудниками территориального представительства выявлены такие нарушения
Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток в Джалал-Абадской области посетили Базар-Коргонский межрайонный реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Об этом сообщила пресс-служба НЦПП.
По ее данным, в ходе проверки сотрудниками территориального представительства выявлены такие нарушения, как:
— еда готовилась на основании неутвержденного руководителем учреждения меню и без сбора пробы на готовую пищу;
— кварцевые лампы использовались без сертификата соответствия и техпаспорта;
— отсутствовали сертификаты соответствия на продукты питания, а имеющиеся сертификаты не относились к фактически имеющимся на складе продуктам;
— на кухне использовали старые, потрескавшиеся разделочные доски, которые не соответствуют санитарным нормам и не пригодны к использованию;
— в санитарных книжках 17 сотрудников отсутствовала печать о доступе к работе;
— антисанитария в столовой;
— в одной из палат крайне неудовлетворительное состояние напольного покрытия, истертого до дыр;
— из 19 наименований лекарственных средств в противошоковой аптечке в наличии было только девять.
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