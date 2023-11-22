Мать брошенного в "Арча-Бешике" младенца рассказала омбудсмену об отце ребенка

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева взяла под личный контроль дело о новорожденном, оставленном у ворот дома в жилмассиве "Арча-Бешик".

Об этом сообщили в пресс-службе главного правозащитника.

Как сообщается, сотрудники института омбудсмена посетили младенца в роддоме.

"У ребенка диагностирована бронхопневмония. Сейчас он находится в реанимации под наблюдением врачей, в программу лечения включили антибиотики. Сотрудники института постоянно поддерживают связь с главным врачом роддома", - рассказали в институте.

Кроме этого, 20 и 21 ноября сотрудницы института омбудсмена посетили ИВС УВД Ленинского района Бишкека, чтобы встретиться с задержанной С. Ж. - матерью ребенка.

Ей инкриминируют статьи "Покушение на преступление" и "Убийство матерью новорожденного ребенка" Уголовного кодекса.

"Женщина рассказала, при каких обстоятельствах проходили роды. По ее словам, роды прошли в домашних условиях, родители не знали о ее беременности. Отца ребенка она знает, он находится в местах лишения свободы", - проинформировали сотрудники института.

На условия содержания мать ребенка не жаловалась, в камере она содержится вместе с двумя другими женщинами. По словам С. Ж., все необходимые предметы женской гигиены имеются. Ее осмотрели врачи, провели необходимые медицинские процедуры. Задержанной предоставлен государственный адвокат.

Напомним, за последнее время произошли три случая, когда новорожденные дети оказались выброшенными.

Первый произошел 8 ноября: примерно в 23:30 в службу "102" ГУВД Бишкека сообщили, что в мусорном баке на пересечении улиц Л. Толстого и Элебаева прохожие обнаружили новорожденного ребенка, завернутого в полиэтиленовый пакет. В УВД Октябрьского района возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка". 11 ноября задержали подозреваемую, но после отпустили из-за состояния здоровья.

Второй случай произошел в жилмассиве "Арча-Бешик" 20 ноября: возле забора одного из частных домов на улице Кара-Кужур обнаружили в коробке новорожденного ребенка, завернутого в полиэтиленовый пакет. Позже была доставлена в следственную службу УВД мать новорожденного.

Третий случай был зафиксирован в Джалал-Абаде: ребенка нашли рано утром 18 ноября прохожие возле мусорных баков в микрорайоне "Спутник". Девочку немедленно доставили в детскую больницу. Матерью оказалась 18-летняя девушка.

Инциденты обсуждались на правительственном уровне.

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