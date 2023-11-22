ГАУГИ выплатило в бюджет государства рекордную сумму в 2023 году

От деятельности Государственного агентства по управлению госимуществом при кабмине в январе - октябре 2023 года поступило 20 млрд 536 млн сомов.

Об этом сегодня, 22 ноября, рассказал первый заместитель директора ГАУГИ Медер Машиев во время пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, в бюджет поступили:

16 млрд 770,1 млн сомов - от дивидендов;

201,2 млн - от прибыли госпредприятий;

142,3 млн - от сдачи в аренду госимущества;

2 млрд 68,2 млн - от приватизации;

1 млрд 335 млн - от дивидендов, начисленных на государственный пакет акций, за счет нефинансовых активов;

11,2 млн - от прочих видов дохода.

"В результате эффективной работы по управлению государственным имуществом ГАУГИ достигло исторических показателей по поступлениям в бюджет. Для сравнения: в 2020 году поступления в республиканский бюджет составили 2,8 млрд сомов, в 2021-м - 3,7 млрд, в 2022-м - 6,8 млрд сомов", - отметил Машиев.

Он добавил, что на рост поступлений в бюджет повлияло увеличение дивидендов от деятельности "Кумтора" - 9,6 млрд сомов - в общей сумме дивидендов, которая составила 16,7 млрд.





URL: https://kaktus.media/491053