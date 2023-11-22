В Бишкеке спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с 4-го этажа школы

В Бишкеке накануне на территории школы №5 спасли гражданина, пытавшегося покончить жизнь самоубийством.

Он хотел спрыгнуть вниз с 4-го этажа.

Как сообщили в МЧС, в 17:03 в службу 112 поступило сообщение о том, что мужчина пытается покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с 4 этажа учебного корпуса.

В 17:09 на место происшествия прибыли 10 спасателей из службы спасения столицы во главе с начальником управления МЧС КР Эрнестом Жусуповым и заместителем начальника Управления МЧС КР Сталбеком Абдылда уулу.

По прибытии сотрудниками МЧС были предприняты все меры по недопущению трагической развязки событий.

Пока спасатели говорили со школьным психологом, вторая группа спасателей спустилась с крыши школы при помощи специального альпинистского снаряжения и спасла жизнь гражданину.

По подтвержденной информации, он не является сотрудником школы.

Свести счеты с жизнью пытался гражданин И.А. 1987 года рождения, который был передан сотрудникам МВД КР.

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