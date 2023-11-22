Надире Нарматовой дали звание «Отличник образования»: комментарий чиновников

За принятие документа проголосовали 52 нардепа, против — 7.

Депутату Жогорку Кенеша Надире Нарматовой вручен нагрудный знак Министерства образования и науки «Отличник образования» в честь 85-летия Жогорку Кенеша за вклад и поддержку в области образования и науки. Об этом сообщили в ведомстве.

«Ведомственные награды Министерства образования и науки являются формой поощрения работников системы образования и науки, действенным средством стимулирования роста их профессионального, научно-теоретического уровня, развития творческой инициативы. Положение о ведомственных наградах Министерства образования и науки утверждено приказом от 23 мая 2022 года № 948/1», — сказали в пресс-службе.

Чиновники добавили, что ведомственная комиссия по наградам имеет право наградить в особых случаях, когда у претендента не хватает педагогического стажа, не выдержан трехлетний срок между вручением наград или нет почетной грамоты Министерства образования и науки.

«Исключение может быть сделано для следующих граждан: победитель республиканского конкурса «Учитель года»; обладатель первого, второго и третьего мест на республиканских и международных конкурсах среди учителей; педагог, воспитанник которого стал победителем республиканских и международных олимпиад, Азиатских игр; обладатель первых мест в республиканских или независимых рейтингах; лицо, работающее в сфере образования на других специальностях, и иностранный гражданин, достигший высоких показателей в развитии данной сферы, улучшении ее материально-технической базы и в некоторых случаях с разрешения руководства», — заметили в МОиН.

Отметим, в декабре 2022-го член провластной фракции «Ата Журт Кыргызстан» Надира Нарматова получила звание заслуженного работника госслужбы. Его вручил президент страны.

Жогорку Кенеш 25 октября принял в первом чтении изменения в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, инициированные Надирой Нарматовой и группой депутатов, которые предусматривают введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве).

За принятие документа проголосовали 52 нардепа, против — 7.

Создана петиция с требованием ввести персональные санкции и визовые ограничения для депутатов, продвигающих закон об иноагентах, и их близких родственников. Она опубликована на сайте Сhange.org.



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