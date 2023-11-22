«Ошибки работодателей, из-за которых они не могут найти сотрудников»

Бишкек, "Саясат.kg". Допуская ряд ошибок и устанавливая ограничения в вакансиях, велик риск остаться без сотрудника.

HeadHunter (headhunter.kg) — это ведущая онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Кыргызстане и странах СНГ.

Данный обзор подготовлен компанией HeadHunter Кыргызстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (headhunter.kg).

Из месяца в месяц мы слышим о нехватке специалистов в той или иной отрасли, будь то рабочие специальности или продавцы в магазинах. Но нередко такой дефицит провоцируют сами работодатели, массово отсеивая потенциально подходящих кандидатов. Допуская ряд ошибок и устанавливая ограничения в вакансиях, велик риск остаться без сотрудника.

Главные ошибки

Искать кандидатов по определенному «полу и возрасту»

Работодатели используют фильтры по полу и возрасту, которые почти вполовину снижают воронку подбора. Самый популярный возраст «до» в вакансиях — 40 лет, при этом около 10% соискателей на headhunter.kg старше 40, а еще 15% вообще не указывают свой возраст.

Указание зарплаты в вакансии «от земли до неба»

Видя предложение типа «от 15 тысяч до 90 тысяч», люди понимают, что это вранье и там точно 15 тысяч, и не откликаются.

«Оригинальные» вакансии

«Акула продаж», «ученик волшебника» и т. п. Соискатель не ищет работу «акулой», он хочет устроиться менеджером по продажам. Такие вакансии получают минимум откликов.

Излишне усложненный, нечитаемый список обязанностей

Соискатели не напишут такого в своем резюме — соответственно, поисковая система не предложит кандидатов работодателю.



Менеджер по маркетингу и PR:

Махмудова Рахима

