Сотрудникам ГКНБ КР Таласской области вручены новые квартиры

Бишкек, "Саясат.kg". Стоит отметить, что строительство многоэтажного жилого дома началось в октябре 2022 года.

Сегодня, 21 ноября 2023 года, сотрудникам ГКНБ и военнослужащим пограничной службы ГКНБ КР в Таласской области, предоставлены служебные дома. Ключи от новых квартир вручил заместитель Председателя Кабинета Министров - председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант К.К. Ташиев.

В торжественном мероприятии приняли участие представители местной власти, ветераны вооружённых сил, личный состав Управления, военнослужащие пограничной службы и члены их семей. Из 35 квартир, 19 переданы сотрудникам ГКНБ, 16 - военнослужащим пограничной службы. В свою очередь Камчыбек Ташиев поздравил сотрудников и членов их семей с тем, что они стали новыми жильцами, и отметил, что оказываемая помощь осуществляется на основании распоряжения президента страны Садыра Жапарова. Председатель отметил, что для сотрудников ГКНБ по всей стране, в том числе в Таласской области, созданы соответствующие условия, а в районе проведен ремонт всех зданий.

Кроме того, председатель добавил, что увеличены зарплаты сотрудников вооруженных сил, укреплена их материально-техническая база. В этой связи он призвал каждого сотрудника от всего сердца служить для безопасности страны и мирной жизни народа.

Стоит отметить, что строительство многоэтажного жилого дома началось в октябре 2022 года. Общая площадь 3992 м2.