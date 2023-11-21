Видео - В Бишкеке задержан разыскиваемый в Узбекистане член ОПГ

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время задержанный «А.С.Ш.» решением Первомайского районного суда г.Бишкек выдворен в Республику Узбекистан.

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по борьбе с организованной преступностью, а также пресечения деятельности транснациональной преступности, 15.11.2023 года на территории г.Бишкек задержан гражданин Республики Узбекистан «А.С.Ш.», 1997 г.р., уроженец Сурхандарьинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что «А.С.Ш.» являясь активным членом преступной группировки совершил на территории Республики Узбекистан тяжкое преступление, связанное с действиями насильственного характера.

В частности, последний в целях избежание от уголовной ответственности незаконным путем через территорию Баткенской области пересек государственные границы двух стран. Как выяснилось, «А.С.Ш.» правоохранительными органами Республики Узбекистан за совершение вышеуказанного и других преступлений, был объявлен в международный и межгосударственный розыск.

В настоящее время задержанный «А.С.Ш.» решением Первомайского районного суда г.Бишкек выдворен в Республику Узбекистан.