Аида Исатбек кызы предлагает ужесточить наказание за проведение опытов на людях

То же деяние, причинившее по неосторожности тяжкий вред, наказывается штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. расчетных показателей или лишением свободы до пяти лет...

Депутат Аида Исатбек кызы предлагает внести изменения в действующее законодательство, касающееся медицинской деятельности и деятельности в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения, в Уголовном кодексе предусматривается ужесточение наказания за незаконное проведение опытов на человеке. Так, совершенное без письменного согласия лица (его законного представителя) или иное незаконное проведение клинических исследований (испытаний) лекарственных средств и медицинских изделий, а равно медико-биологических, психологических или иных опытов либо исследований на человеке, повлекшее по неосторожности значительный вред, наказывается штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. расчетных показателей (300-500 тыс. сомов) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (в настоящее время штраф составляет 20-50 тыс. сомов. - Прим. Kaktus.media).

То же деяние, причинившее по неосторожности тяжкий вред, наказывается штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. расчетных показателей или лишением свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (сейчас штраф равен 50-100 тыс. сомов. - Прим. Kaktus.media).

То же деяние, совершенное в отношении ребенка, недееспособного или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (остается прежним. - Прим. Kaktus.media).

Медицинская или фармацевтическая деятельность, осуществляемая без лицензии (специального разрешения), а равно незаконная медицинская деятельность, осуществляемая лицом, не имеющим медицинского образования, наказывается штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. расчетных показателей (500 тыс. - 1 млн сомов).

Те же деяния, повлекшие по неосторожности значительный вред, наказываются лишением свободы до двух лет. Те же деяния, повлекшие по неосторожности тяжкий вред, наказываются лишением свободы от двух до четырех лет.

Незаконные производство, изготовление, реализация лекарственных средств, медицинских изделий, повлекшие по неосторожности значительный вред, наказываются штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. расчетных показателей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года, с конфискацией лекарственных средств и медицинских изделий, являющихся непосредственными предметами преступления.

Те же деяния, повлекшие по неосторожности отравление людей или иной тяжкий или особо тяжкий вред, наказываются штрафом от 5 тыс. до 7 тыс. расчетных показателей (500-700 тыс. сомов) или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, с конфискацией лекарственных средств и медицинских изделий, являющихся непосредственными предметами преступления.

Завышение регулируемых государством цен и наценок на лекарственные средства и медицинские изделия при оптовой реализации влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей (10 тыс. сомов), на юридических лиц – 350 расчетных показателей (35 тыс. сомов).

То же действие, совершенное повторно после применения мер взыскания, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей (20 тыс. сомов), на юридических лиц – 650 расчетных показателей (65 тыс. сомов).

Завышение регулируемых государством цен и наценок на лекарственные средства и медицинские изделия при розничной реализации влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 50 расчетных показателей (5 тыс. сомов), на юридических лиц – 250 расчетных показателей (25 тыс. сомов).

То же действие, совершенное повторно после применения мер взыскания, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей, на юридических лиц – 500 расчетных показателей.

Завышение регулируемых государством цен и наценок на лекарственные средства и медицинские изделия, введенных в условиях чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения, военного положения и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в условиях введения ограничительных экономических мер, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц – 650 расчетных показателей.

Ввоз, производство, изготовление, оптовая или розничная реализация и/или отпуск недоброкачественных, фальсифицированных, с истекшим сроком годности, пришедших в негодность лекарственных средств и медицинских изделий влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц - 650 расчетных показателей.

Оптовая или розничная реализация лекарственных средств с нарушением правил цифровой маркировки влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей (10 тыс. сомов), на юридических лиц - 350 расчетных показателей (35 тыс. сомов).

Нарушение правил розничной реализации и отпуска лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц - 650 расчетных показателей.

Нарушение правил выписывания рецептов или розничная реализация и отпуск рецептурных лекарственных средств без рецепта влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей, на юридических лиц - 350 расчетных показателей.

Розничная реализация лекарственных средств и медицинских изделий вне аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц - 650 расчетных показателей.

Нарушение правил хранения лекарственных средств влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей, на юридических лиц – 350 расчетных показателей.

Проведение клинических исследований (испытаний) без разрешения уполномоченного госоргана в сфере здравоохранения влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц - 650 расчетных показателей.

Нарушение порядка проведения клинических исследований (испытаний) влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей, на юридических лиц - 350 расчетных показателей.

Оптовая и розничная реализация лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию КР для оказания гуманитарной помощи, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц - 650 расчетных показателей.

Осуществление медицинской деятельности с нарушением лицензионных требований влечет наложение штрафа в размере от 100 до 500 расчетных показателей.

Осуществление фармацевтической деятельности с нарушением лицензионных требований влечет наложение штрафа в размере от 100 до 280 расчетных показателей (28 тыс. сомов).

Нарушение требований законодательства при рекламировании в сфере здравоохранения, включая лекарственные средства и медицинские изделия, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц - 650 расчетных показателей.



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