Садыр Жапаров поручил не строить дороги короче 3 км



Президент Садыр Жапаров поручил не строить дороги короче 3 км.

Об этом 21 ноября на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Депутат Эмиль Токтошев отметил, что в титульный лист вошли дороги Араванского района, но они не завершены. "Когда начали спрашивать, Минфин сказал, что средства выделены. Но они, как оказалось, полностью направлены на Иссык-Куль и в Ноокат. В Чуйской области тоже строительство приостановлено", - добавил он.

Жапаров ответил, что глава государства дал поручение кабмину заасфальтировать все сельские дороги. "Но не надо просить Министерство транспорта достроить 500 метров, один километр. Садыр Нургожоевич запретил достраивать 300-, 500-, 800-метровые дороги. Дороги будут строиться либо между селами, либо полностью в одном селе. Пока они не будут завершены, новое строительство начинать не будем. Теперь будем строить от 3 км", - сказал глава кабмина.



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