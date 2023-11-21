Акылбек Жапаров: Кабмин решил публиковать фото граждан, получающих пособия

Кабинет министров решил использовать методологию Китая по оказанию помощи семьям с низким уровнем жизни.

Об этом 20 ноября на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил председатель кабмина Акылбек Жапаров.

По его словам, в течение трех дней, когда премьер-министр КНР находился в Кыргызстане, была изучена их методология.

"Мы все это время использовали методику Всемирного банка, и по ней у нас в стране почти все бедные, хотя в республике 1,5 млн машин. Мы спросили о методике КНР. Они фотографируют всех членов семьи, смотрят доходы и помогают нуждающимся. Мы тоже к этой методологии переходим. В следующем году мы к ней перейдем. 212 тыс. семей уже сфотографировали, данные уточнили. Кто считает себя бедным, мы их будем фотографировать. А то у нас увеличилось количество выплаченных пособий. В Аксы нам рассказывали, что один здоровый играет в волейбол, вечером - в карты, но получает пособие в 8 тыс. сомов. Поэтому мы решили провести ревизию всех расходов. Всех, кто получает пособия, будем размещать на телевидении и в Интернете вместе с домом и машиной", - сказал глава кабмина.



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