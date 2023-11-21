Федерация компьютерного спорта КР номинирована на звание лучшей в мире в 2023 году

Федерация компьютерного спорта Кыргызстана попала в список номинантов на звание лучшей киберспортивной федерации 2023 года.

Данный список был сформирован Международной федерацией киберспорта (IESF). В него включили19 федераций из 140 стран-членов IESF.

Номинация «Лучшая киберспортивная федерация 2023 года» по результату голосования будет присвоена одной из 19 федерации на Международном киберспортивном саммите в городе Пусане, Республика Корея. Церемония состоится 28 ноября.

«Мы с нетерпением ждем дня голосования, пожелайте нам победы!» — делятся в отечественной федерации.

Вместе с Кыргызстаном номинантами на это звание стали федерации Аргентины, Германии, Индонезии, Ирана, Японии, Мексики, Монголии, Мьянмы, Нидерландов, Пакистана, Перу, Филиппин, Румынии, Сербии, Швеции, Турции, США, Саудовской Аравии.

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