Нацбанк приносит извинения за комментарий по вопросу нецелевого использования золотовалютных резервов, но не меняет позицию

Нацбанк по сути комментариев относительно вопроса целевого использования золотовалютных резервов придерживается ранее озвученной позиции и не меняет ее.

В ходе заседания парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию 20 ноября депутат Жогорку Кенеша Балбак Тулобаев заявил о необходимости публичного извинения от Нацбанка за ответ по вопросу золота и международных валютных резервов.

Как сообщили в НБКР, в материалах, ранее опубликованных в СМИ относительно использования золотовалютных резервов Национального банка для погашения внешнего долга и финансирования правительственных целевых программ, Национальным банком были даны пояснения, в частности, о роли и влиянии международных золотовалютных резервов Национального банка на экономическую безопасность и макроэкономическую стабильность КР и значительных рисках нецелевого использования золотовалютных резервов.

«Данное разъяснение не было адресовано какому-то конкретному лицу, а имело цель предоставление информации общественности о рисках, связанных с различными инициативами и предложениями, по не предусмотренному законодательством использованию золотовалютных резервов Национального банка.

В случае если отдельные слова в комментарии Национального банка по вопросу использования золотовалютных резервов на не предусмотренные законодательством цели покоробили или обидели кого-либо, Нацбанк приносит извинение за эти отдельные слова в этом комментарии.

Но при этом, Нацбанк по сути комментариев относительно вопроса целевого использования золотовалютных резервов придерживается ранее озвученной позиции и не меняет ее.

НБКР надеется на понимание своей обоснованной позиции по вопросу золотовалютных резервов, а также надеется на продолжение конструктивного сотрудничества со всеми лицами для полноценного обеспечения экономической безопасности и макроэкономической стабильности в нашей стране», - отметили в Нацбанке.

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