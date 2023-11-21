Комитет ЖК одобрил законопроект о преобразовании ряда населенных пунктов в села

Инициатор законопроекта – председатель кабинета министров.

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша сегодня рассмотрел и одобрил законопроект «Об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской, Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областей и города Ош к категории айыла (села)» в третьем чтении.

Инициатор законопроекта – председатель кабинета министров.

Законопроектом предлагается отнести населенные пункты Момунов Кара-Бакского айылного аймака Баткенского района, Жаны-Жер и Жийделик города Кадамжай, Келечек Исхак-Полотханского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области, Качыбек, Мээркан и Татар города Ош Кыргызской Республики, Кайрагач Кашкар-Кыштакского айылного аймака, Достук и Кызыл-Тал Мадынского айылного аймака Кара-Суйского района, Калдай Т. Зулпуевского айылного аймака Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики, Исмаил Кызыл-Тууского айылного аймака Сокулукского района Чуйской области и Келечек Сары-Булакского айылного аймака Тюпского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики к категории айыла (села) и утвердить описания их границ.

Комитет также рассмотрел и одобрил законопроект «О переименовании отдельных айылных аймаков и сел Баткенской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей» в третьем чтении.

Проект закона разработан в целях переименования Котормоского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области в айылный аймак Молдо Нияз, Назаралиевского айылного аймака Ак-Сыйского района в айылный аймак Уч-Коргон, села Деш Сайдыкумского айылного аймака в село Тынчтык, села Дукур Сайдыкумского айылного аймака в село Достук и села Чек Сайдыкумского айылного аймака в село Ынтымак Сайдыкумского айылного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, села Комсомольское Ырдыкского айылного аймака Джети-Огузского района в село Кытай Ырдыкского айылного аймака, Семеновского айылного аймака Иссык-Кульского района в айылный аймак Кожояр, села Семеновка в село Кожояр-Ата Кожоярского айылного аймака Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области.

Кроме этого, рассмотрен и одобрен законопроект «О внесении изменений в Закон КР «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве» в третьем чтении.

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