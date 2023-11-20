Новорожденный в коробке. Специалист Минздрава рассказала о его состоянии

У найденного в коробке на улице в столичном жилмассиве новорожденного было переохлаждение.

Об этом СМИ рассказала главный специалист Минздрава Раиса Асылбашева.

"Он охлажденный поступил. Состояние ребенка после оказания медицинской помощи нормализовалось. Пришел в себя. Сейчас розовенький. Пока других проблем со здоровьем, помимо переохлаждения, не выявлено. В любом случае его будут обследовать, чтобы полностью уточнить состояние его здоровья. Ребенок доношенный. В описании медработников указано, что мальчик поступил с туалетной бумагой во рту. На теле был песок", - пояснила она.

Асылбашева отметила, что вес ребенка составил 3 460 граммов. "Ребенок родился вне больничного учреждения. В каких условиях, мы не знаем. Оценку дадут правоохранительные органы. Был бы проблемный, после проведения реанимационных мероприятий он бы вряд ли пришел в себя. Единственное, малыш замерз", - заключила специалист.

Напомним, в жилмассиве "Арча-Бешик" возле забора одного из частных домов на улице Кара-Кужур обнаружили в коробке новорожденного ребенка, завернутого в полиэтиленовый пакет. Позже была доставлена в следственную службу УВД предполагаемая мать новорожденного - С. Ж., 2003 года рождения.

Отметим, это второй подобный случай за месяц. Ранее в Бишкеке мать новорожденного выбросила ребенка в мусорный бак.

URL: https://kaktus.media/490911