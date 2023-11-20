С начала года в Кыргызстан ввезли легковые автомобили на $1,6 млрд

В январе - сентябре 2023 года в Кыргызстан ввезли 122 458 легковых автомобилей на $1,6 млрд.

Такие данные приводит Нацстатком.

Импорт авто в Кыргызстан вырос на 384,4% по сравнению с январем - сентябрем 2022 года. В основном авто ввозились из Южной Кореи, Китая, США, России и Японии.

При этом импорт авто в Кыргызстан из Грузии снизился на 47,7%, а из Литвы вырос на 117,7%. Поставки машин из ОАЭ в КР увеличились в 6,6 раза.

При этом в январе - сентябре 2023-го Кыргызстан экспортировал в Россию и Казахстан 6 750 легковых автомобилей, что 12,4 раза больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Отметим, в октябре, согласно данным "Автостата", КР заняла второе место после КНР по экспорту новых авто в РФ.



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