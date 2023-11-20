В Оше задержали кримавторитета по прозвищу Профессор

В Оше задержаны подозреваемые в вымогательстве крупной суммы денежных средств, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным милиции, накануне поступило сообщение о противоправных действиях криминальных структур. Было установлено, что в середине сентября текущего года в ночное время домой к 25-летнему жителю Кара-Суйского района заявились неизвестные лица и стали требовать деньги.

Злоумышленники силой посадили мужчину в автомашину, привезли в безлюдное место, где, применив силу, угрожая физической расправой, стали вымогать крупную сумму денежных средств. Нападавшие под предлогом якобы имеющихся долгов требовали деньги или же переписать на них дом. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший согласился отдать требуемые вымогателями денежные средства – 220 тыс. сомов.

На основании собранных материалов в УВД г. Ош возбуждено уголовное дело по ст. 208 «Вымогательство» УК КР.

Оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела осуществляли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) по городу Ош Третьего управления ГУУР МВД.

В результате принятых мер установлены лица, подозреваемые в совершении преступления.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками ОБОП 3-го управления задержаны и водворены в ИВС двое соучастников преступления, которыми оказались гражданин Ж.А. 1978 года рождения, житель Кара-Суйского района, и гражданин А. уулу С. 1986 года рождения, житель города Оша.

Оба задержанных ранее неоднократно судимы, имеют авторитет среди представителей криминального мира. Один из них по прозвищу Профессор по имеющимся данным был правой рукой (советчиком) криминального авторитета на юге.

В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственные мероприятия.

Кабар