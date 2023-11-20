Подписан крупный контракт на экспорт картофеля из Кыргызстана в Узбекистан

Первая партия товара отправится в путь после лабораторной экспертизы.

Фермеры Нарынской и Иссык-Кульской областей экспортируют крупную партию картофеля в Ташкент, сообщили в Торговом представительстве Кыргызской Республики в Республике Узбекистан.

Соглашение об этом достигнуто по итогам переговоров торгового представителя Кыргызстана в Узбекистане Алмаза Темирбекова с узбекскими импортерами. Согласно подписанному контракту, общий объем первой поставки оценивается порядка в 1000 тонн. Первая партия товара отправится в путь после лабораторной экспертизы.

«Благодаря взаимовыгодным условиям, согласованным между сторонами, удалось добиться не только высокого качества продукции, но и значимого фактора - выгодной цены. Это событие не только подчеркивает успешное сотрудничество между двумя странами, но также создает платформу для долгосрочных партнерских отношений в области торговли и экономики. Кыргызстан гордится своим вкладом в укрепление региональных связей и с нетерпением ожидает дальнейших перспективных возможностей в сфере международной торговли», — отметили в Торговом представительстве.

Сотрудничество было реализовано при активном участии Торгового представительства при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики в Республике Узбекистан.

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