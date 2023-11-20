Уволили сотрудников «Бишкекасфальтсервис» из-за застолья на рабочем месте

«Бишкекасфальтсервис» сообщается, что уволены работники предприятия, занимавшие следующие должности...
Уволены работники МП «Бишкекасфальтсервис» за нарушение трудовой дисциплины, сообщили агентству «Кабар» в пресс-службе мэрии.
Ранее в социальных сетях опубликовано видео, где женщина приходит на работу к мужу и устраивает скандал, что тот не приходит домой и не обеспечивает семью. При этом на видео видно, что группа людей, в том числе и муж женщины, распивают спиртные напитки на рабочем месте.
Муниципальным предприятием «Бишкекасфальтсервис» сообщается, что уволены работники предприятия, занимавшие следующие должности:
- Инженер-энергетик;
- Начальник планового-экономического отдела;
- Главный бухгалтер;
- Диспетчер.
Кабар