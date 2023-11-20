Под забором. Найдена мать брошенного новорожденного малыша

Найдена мать брошенного в столичном жилмассиве «Арча-Бешик» новорожденного малыша.

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского УВД Бишкека.

По ее данным, сотрудниками милиции в ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий установлена и доставлена в следственную службу УВД гражданка С.Ж., 2003 года рождения.

Напомним, 19 ноября примерно в 22.45 в службу «102» поступила информация о том, что в жилмассиве «Арча-Бешик» возле забора одного из частных домов по улице Кара-Кужур обнаружили в коробке новорожденного, завернутого в полиэтиленовый пакет. Начата доследственная проверка. Мальчик находится в больнице.

Ранее, 8 ноября примерно в 23.30 в службу «102» поступил вызов, что в мусорном баке на пересечении улиц Толстого и Элебаева обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в полиэтиленовый пакет. Милиция нашла и задержала биологическую мать ребенка.

По факту следственная служба УВД Октябрьского района возбудила уголовное дело по статье 37-125 (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка) УК КР. Милиция нашла и задержала биологическую мать ребенка. Ее водворили в СИЗО-1, но позднее ее выпустили под подписку о невыезде.

Бабушка по материнской линии, проживающая в Таласе, выразила готовность забрать малыша.



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