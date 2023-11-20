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Уволены сразу четыре заместителя министра экономики и коммерции

Уволены Назарбек Малаев, Чингиз Макешов, Кубанычбек Закенаев и Канатбек Абдрахманов.

     

Распоряжением председателя кабинета министров Акылбека Жапарова освобождены от занимаемых должностей четыре заместителя министра экономики и коммерции.

 

Уволены Назарбек Малаев, Чингиз Макешов, Кубанычбек Закенаев и Канатбек Абдрахманов.

 

На своих постах остались Чоро Сеитов, Айнура Усенбекова, Искендер Асылкулов и Самат Шатманов.

Ранее глава кабмина Акылбек Жапаров заявил, что не понимает, чем занимаются восемь заместителей министра. В итоге их число сократили вдвое.

     
Ссылка: https://24.kg/vlast/280132/ 

           