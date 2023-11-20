Депутат предлагает закрепить участковых милиционеров на станциях скорой помощи

Бывают случаи, когда нападают на врачей скорой.

В приемных станциях скорой помощи предлагают закрепить участковых милиционеров. С такой инициативой выступил депутат Жогорку Кенеша Максатбек Сарбагышев на заседании парламентского комитета по социальной политике.

«Бывают случаи, когда нападают на врачей скорой. Раньше в больницах Бишкека и регионах закрепляли участковых милиционеров. Почему сейчас их убрали?» — поинтересовался парламентарий.

Чиновники Минздрава отметили, что в бюджете на участковых средства не предусмотрены.

«Обычно в таких ситуациях обращаются в милицию. Участковые закреплены только в психиатрических больницах», — ответили чиновники.

Но депутат считает, что такие чрезвычайные ситуации можно было бы предотвратить, будь на местах милиционеры. В Минздраве согласились с нардепом и обещали обсудить вопрос с МВД.

Ссылка: https://24.kg/vlast/280142/