Депутат предлагает закрепить участковых милиционеров на станциях скорой помощи

Бывают случаи, когда нападают на врачей скорой.
В приемных станциях скорой помощи предлагают закрепить участковых милиционеров. С такой инициативой выступил депутат Жогорку Кенеша Максатбек Сарбагышев на заседании парламентского комитета по социальной политике.
«Бывают случаи, когда нападают на врачей скорой. Раньше в больницах Бишкека и регионах закрепляли участковых милиционеров. Почему сейчас их убрали?» — поинтересовался парламентарий.
Чиновники Минздрава отметили, что в бюджете на участковых средства не предусмотрены.
«Обычно в таких ситуациях обращаются в милицию. Участковые закреплены только в психиатрических больницах», — ответили чиновники.
Но депутат считает, что такие чрезвычайные ситуации можно было бы предотвратить, будь на местах милиционеры. В Минздраве согласились с нардепом и обещали обсудить вопрос с МВД.
Ссылка: https://24.kg/vlast/280142/