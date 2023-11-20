Руководство ГКНБ провело совещание после выступления Камчыбека Ташиева

Особый акцент на совещании был сделан на вопросах борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом.

18 ноября, состоялось совещание с участием руководства ГКНБ, на котором рассматривались приоритетные задачи, стоящие перед ведомством на ближайшую перспективу, в контексте выступления председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева на открытии служебного здания в Панфиловском районе Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.



В частности, рассматривался вопрос усиления работы ГКНБ по дальнейшему увеличению демонтажа коррупционных проявлений в стране и решительному искоренению факторов и условий, способствующих деятельности ОПГ, а также по выявлению связей отдельных нечистоплотных политиков и государственных служащих с представителями организованной преступности.

"Дано указание личному составу по обеспечению в стране благоприятного инвестиционного климата, защите интересов отдельных предпринимателей от преступных посягательств.

Также была поставлена задача усилить работу по противостоянию деятельности наркосиндикатов и нейтрализации их притонов.

Особый акцент на совещании был сделан на вопросах борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом. Было поручено провести надлежащую работу по отслеживанию религиозной обстановки в стране и недопущению вовлечения верующих в деятельность запрещенных религиозных течений.

Отдельное указание было - усилить работу по взаимодействию с органами прокуратуры и внутренних дел", - сообщили в пресс-службе комитета.



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