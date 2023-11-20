Камчыбек Ташиев затронул тему проституции среди студенток

Он поручил сотрудникам госкомитета выявлять и бороться с притонами.

На открытии служебного здания ГКНБ в Панфиловском районе Чуйской области 17 ноября глава комитета Камчыбек Ташиев, помимо борьбы с коррупцией, криминалом и экстремизмом, затронул и тему проституции в стране. Он поручил сотрудникам госкомитета выявлять и бороться с притонами.

"Если не мы расскажем, то кто расскажет? Оказывается, если такие, как мы, поднимают такие темы, то народ и общество прислушиваются. Потому что в последнее время поведение девушек сильно испортилось. Особенно студенток. Из сел приезжают в Бишкек на учебу, привозят деньги родителей, учатся и потом начинают заниматься проституцией", - заявил Ташиев.



Он также вспомнил недавний случай, когда сотрудники ГКНБ выявили притон, в котором оказывали услуги интимного характера исключительно для иностранцев.

"Если снаружи посмотреть, то это обычный свадебный салон. Если зайдешь, в коридоре на продажу выставили свадебные платья, а внутри, чуть дальше, одни девушки. Свыше 30 девушек было, из мужчин там местных не было, были одни иностранные граждане - китайцы, европейцы. Не буду уже говорить, что ели и пили. Все нельзя говорить на экран.



При проверке 98% из девушек, то есть 29 из 30, оказались студентками. Они приехали из сел в Бишкек, обманывали родителей, что учатся, а сами занимались такими делами. Это то, что выявили в одном месте. А ведь сколько еще есть подобных мест. Сколько еще крупных городов есть", - добавил Ташиев.

Он поручил сотрудникам ГКНБ обращать внимание на это и бороться с притонами и проституцией, потому что девушки - будущее нации и страны.

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