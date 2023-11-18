Глава ГКНБ заявил, что готов привлечь к ответственности Акылбека Жапарова и депутата Тумонбаева если у них будут связи с ОПГ

Также Ташиев рассказал почему не привлекают к ответственности депутата Акылбека Тумонбаева, который ходил на похороны «вора в законе».

Председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев выступая на церемонии открытия нового здания Панфиловского районного отделения Управления ГКНБ КР по Чуйской области, готов привлечь к ответственности главу кабинета министров Акылбека Жапарова и депутата Жогрку Кенеша Акылбека Тумонбаева если выявиться что они имеют связи с ОПГ и покойным кримавторитетом, «вором в законе» Камчы Асанбеком (Камчы Кольбаев).

Как отметил Ташиев, в обществе говорят, почему не наказывают председателя кабинета министров Акылбека Жапарова за то, что он ходил на той матери «вора в законе» Камчы Кольбаева и депутата Жогорку Кенеша Акылбека Тумонбаева за то, что был на похоронах Кольбаева.

По его словам, Акылбек Жапаров оказывается, ходил на той матери Кольбаева пять лет назад. «Он был знаком с ним. Я тоже был знаком с Кольбаевым, встречался с ним. Но Акылбек Жапаров работает с нами три года и все это время не имеет никаких связей и отношений с ним. Если Акылбек Усенбекович (Жапаров) будет иметь какие-то отношения с ОПГ, Кольбаевым, будет проводить какие-то операции и пить с ними чай, я готов привлечь его к ответственности», - заявил глава ГКНБ.

Также Ташиев рассказал почему не привлекают к ответственности депутата Акылбека Тумонбаева, который ходил на похороны «вора в законе».

«Почему не привлекаем к ответственности Акылбека Тумонбаева? Он депутат, его избрал народ. Каких депутатов народ избирает, с такими и работаем. Но и среди них мы пытаемся чистить. Мы не можем сегодня же отобрать у него мандат и выгнать, его избрал народ», - сказал он.

Глава ГКНБ подчеркнул, что если бы на месте депутата был чиновник, работающий на государственной службе, он тут же убрал бы его с должности.

«Он бы через час ушел с должности. Он (Тумонбаев) пусть сам решает. Оставим это на его совести. Но пока не выявлено его связей с Камчы Кольбаевым. Если такое случится, я возбужу дело. Если у вас есть такая информация, сообщайте. Сразу же привлечем к ответственности», - сказал глава ГКНБ.

Как заявил Камчыбек Ташиев, никому никакой пощады отныне не будет, особенно тем, кто имеет какие-либо связи с ОПГ.

Напомним, так называемый «вор в законе» Камчы Асанбек (Камчыбек Кольбаев) был ликвидирован при задержании в Бишкеке.

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