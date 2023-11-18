Азим Рой, кем бы он ни был, ответит перед законом - Ташиев

По его словам, президент тогда согласился и позволил ему работать, только просил не нарушать закон и не вредить людям.

Азим Рой, кем бы он ни был, он ответит по закону. Об этом заявил председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев выступая на церемонии открытия нового здания Панфиловского районного отделения Управления ГКНБ КР по Чуйской области.

«Когда Азим Рой приезжал в Кыргызстан его принимал президент Садыр Жапаров и я его тоже принимал. Тогда он говорил, что уже завязал с криминалом, что он инвестор и у него есть деньги. Он предлагал строить заводы и фабрики, обеспечить людей рабочими местами», - сказал глава ГКНБ.

По его словам, президент тогда согласился и позволил ему работать, только просил не нарушать закон и не вредить людям.

«Но что получилось. Вот уже прошло два года с тех пор и за это время Азим Рой не то что завод или фабрику, даже комок не построил. Наоборот, принялся за старое, стал запугивать и грабить людей, подкупать сотрудников государственных и местных органов. После чего нам пришлось принять меры. Нам не нужны такие инвесторы. Нам не нужны криминальные инвесторы, которые нас грабят. Азим Рой, кем бы он ни был, он ответит перед законом», - заявил Ташиев.

Ранее ГКНБ объявил в розыск Азима Роя, крестного отца ликвидированного при задержании кримавторитета, «вора в законе» Камчы Кольбаева (Камчы Асанбек).

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