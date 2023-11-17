Камчыбек Ташиев посетил Дом детского творчества в г.Кара-Балта

Бишкек, "Саясат.kg". К.Ташиев оказал помощь Дому детского творчества в виде открытия компьютерного класса для учеников...

Сегодня 17 ноября 2023 года Заместитель Председателя Кабинета Министров – председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант Ташиев К.К. посетил Дом детского творчества г.Кара-Балта Жайылского района.

В ходе визита глава ГКНБ генерал-лейтенант К.Ташиев познакомился с администрацией данного центра. В свою очередь главе ведомства были представлены различные ручные творческие работы учеников, а также были продемонстрированы музыкальные способности на музыкальном инструменте комуз, также было отмечено, что много одаренных детей, участвуют в различных районных, областных и республиканских конкурсах, где многие из них занимают призовые и почетные места.

В свою очередь глава ГКНБ К.Ташиев оказал помощь Дому детского творчества в виде открытия компьютерного класса для учеников, приобретения новых комузов, а также интерактивной доски и мебели для данного центра, а также глава ведомства заверил, что в дальнейшем будет оказана необходимая помощь данному центру.