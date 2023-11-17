Мужчине чуть не отрезали половой орган за интимную связь с женой соседа

В Узгенском районе мужчине чуть не отрезали половой орган.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.



В УВД Ошской области сообщили, что 14 ноября примерно в 00:30 в отдел внутренних дел Узгенского района поступило сообщение о поступлении в больницу 44-летнего мужчины с телесными повреждениями.

Было установлено, что 13 ноября примерно в 22:00 в селе Куршаб Узгенского района 44-летний Э. Т. позвал к себе во двор соседа - 44-летнего К. Ш. Там Э. Т. избил соседа, нанес ему ножевые ранения и привязал к столбу.

Инцидент зарегистрировали по статье "Нанесение тяжких телесных повреждений", были назначены экспертизы. Э. Т. задержали.

Источники в силовых структурах сообщили, что мужчине намеревались отрезать половой орган за то, что тот якобы вступил в интимную связь с женой соседа.



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