Состоялось официальное открытие нового здания Панфиловского районного отделения Управления ГКНБ КР по Чуйской области

Бишкек, "Саясат.kg". Новое здание соответствует всем современным требованиям.

Сегодня, 17 ноября 2023 года в г.Каинды административного центра Панфиловского района, состоялась официальная церемония открытия нового здания Панфиловского районного отделения Управления ГКНБ КР по Чуйской области.

Здание в торжественной обстановке открыл Заместитель Председателя Кабинета Министров – председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант Ташиев К.К., также в церемонии открытия приняли участие аким Панфиловского района Масаидов Б.К., личный состав Управления и ветераны ведомства.

Новое здание соответствует всем современным требованиям и полностью оснащено необходимой техникой для организации эффективной работы сотрудников органов национальной безопасности.

В своей речи Председатель ГКНБ КР К.Ташиев отметил о необходимости высокопрофессионального решения задач, поставленных перед сотрудниками органов национальной безопасности в деле обеспечения национальной безопасности, укрепления законности и правопорядка в Кыргызстане, искоренения коррупционных проявлений среди госслужащих и пресечению деятельности ОПГ и затронул вопросы относительно незаконных религиозно-экстремистских и террористических организаций, призывая населения быть бдительными и не вовлекаться в различные нетрадиционные течения.

