Видео - Пресечена незаконная деятельность руководителей Баткенского и Ошского областных отделений торгово-промышленной палаты КР

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее продолжаются соответствующие следственные мероприятия по установлению причиненного государству ущерба.

ГКНБ КР в рамках уголовного дела установлено, что руководители Баткенского и Ошского областных отделений торгово-промышленной палаты КР «Б.Э.Ю.» и «П.К.», в нарушении установленных законодательством КР требований, осуществляли свою деятельность по выдаче сертификатов о происхождении товаров, на различные экспортируемые товары, создавая при этом для отдельных хозсубъектов условия по документальному занижению налогооблагаемой базы.

В частности, хозяйствующие субъекты занимающиеся экспортом угля, за определенное денежное вознаграждение, на основании фиктивных документов (счет-фактуры, накладные и договора и т.д.) получали из вышеотмеченных представительств ТПП КР, сертификаты о происхождении товаров, с указанием в ней марки угля как БСШ, с рыночной стоимостью в 1-1,5 сомов за 1 кг., тогда как фактически экспортировалась марка угля БК с рыночной стоимостью в 10-12 сомов за 1 кг.

Кроме этого, «Б.Э.Ю.» и «П.К.» при сдаче в налоговые органы финансовых отчетов по денежным поступлениям за счет предоставляемых со стороны представительств ТПП КР услуг, на системной основе занижали фактическую выручку, в результате, которого бюджету страны не поступали налоговые платежи в особо крупных размерах.

Более того, услуги по выдаче сертификатов о соответствии товаров подлежащих импорту и экспорту, осуществлялись со стороны компаний фактически принадлежащих членам семьи «П.К.», где он выступал в качестве учредителя или руководителя (ОсОО: Сертификат Класс, Сертификат плюс, Сертификат Транс, Южный Техосмотр Плюс, Южный Испытательный Центр, Калибровка Плюс, Южный Техосмотр, Эксперт Текст Плюс, Сертификат Экспресс, Стандарт Гарант).

В этой связи, 12 ноября т.г. проведены обысковые мероприятия в доме «П.К.», а также в трех адресах, где расположены аффилированные с ним компании, по результатам которых обнаружены и изъяты имеющие отношение к делу документальные материалы, денежные средства: 28 тыс. долларов США, 1 млн. 997 тыс. сомов и 99 тыс. рублей, печати, документы на недвижимые имущества и др.

В настоящее продолжаются соответствующие следственные мероприятия по установлению причиненного государству ущерба.