Куда звонить, если столкнулись с нарушением прав и коррупцией в органах пробации

Об этом сообщили в ведомстве.

Департамент пробации при Министерстве юстиции уделяет особое внимание антикоррупционным мероприятиям, а также противодействию дискриминации и нарушениям прав и законных интересов клиентов пробации. Об этом сообщили в ведомстве.

Если вы столкнулись с коррупционными проявлениями, дискриминацией, нарушениями прав и законных интересов в органах пробации, можете сообщить об этом по телефонам:

-телефон доверия департамента пробации: 0312315950;

-телефон доверия Министерства юстиции: 0312651010;

-телефон уполномоченного по вопросам предупреждения коррупции МЮ КР: 0312656509.

Напомним, ранее по факту вымогательства и получения взятки задержана ведущий специалист органа пробации при Министерстве юстиции по Ноокатскому району Ошской области.



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