Новорожденный в мусорном баке. Суд отпустил мать ребенка из-под стражи

Ходатайство об изменении меры пресечения подавал следователь следственной службы УВД Октябрьского района Бишкека по делу.

Октябрьский районный суд Бишкека 14 ноября изменил меру пресечения 21-летней женщине, которую подозревают в том, что она оставила младенца в мусорном баке. Об этом сообщили Kaktus.media в суде.



В пресс-службе рассказали, что ее отпустили под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья. Женщина находится на лечении в больнице. Ходатайство об изменении меры пресечения подавал следователь следственной службы УВД Октябрьского района Бишкека по делу.

"Ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой была изменена на подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья, так как в настоящее время обвиняемая находится на лечении в медицинском учреждении", - объяснили в суде.

Ранее Октябрьский районный суд вынес решение в отношении женщины - содержание под стражей до 11 января 2024 года.

Напомним, 8 ноября примерно в 23:30 в службу "102" ГУВД Бишкека сообщили, что в мусорном баке на пересечении улиц Л. Толстого и Элебаева прохожие обнаружили новорожденного ребенка, завернутого в полиэтиленовый пакет. В УВД Октябрьского района возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка". 11 ноября задержали подозреваемую. Врачи роддома №1 дали мальчику имя Садыр. Но некоторые СМИ сообщают, что имя ребенку все же изменили.

Студентов, нашедших младенца, Мухаммада Закрия Хана, Хамида Али Хана и Шафката Али наградила мэрия.



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